Sokakta sağlık taraması

Sağlıklı beslenme ve prostat kanseri hakkında bilgilendirme yaptılar, bilgilendirici broşürler dağıttılar. Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürlüğü Hekimi Selim Çetintaş, ‘’Sağlığımızı kaybettikten sonra doktora gidiyoruz. Tansiyon ve şeker ölçümü yaparak sınırda olan kişilerde farkındalık oluşturma, erken sağlık tesislerine yönlendirmek, halkımızda duyarlılık oluşturma adına böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Şekeri ve tansiyonu yüksek olarak tespit ettiğimiz vatandaşlarımızı hastaneye yönlendirdik. Ayrıca günümüzde giderek artan prostat kanseri hakkında bilgilendirme yaptık“ dedi.

Ülkemizde ve dünyada, erkeklerde akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkla en sık görülen kanser prostat kanserinin olduğunu belirten Çetintaş, “Prostat kanserinin kesin nedenleri bilinmemekle birlikte, yaş ilerledikçe risk artmaktadır. Birinci derece akrabasında prostat kanseri görülenlerin bu kansere yakalanma riski diğer insanlara göre iki kat daha yüksektir. Hayvansal gıdalarda bulunan yağlar, tereyağı, margarin, iç yağı, kuyruk yağı gibi doymuş yağlardan ve kırmızı etten zengin, sebze-meyveden fakir beslenme alışkanlığı, özellikle sigara prostat kanseri riskini arttırabilmektedir. Prostat kanseri erken evrede hiçbir belirti vermez. Kanser dokusu büyüdükçe bazı şikâyetlere yol açabilir. Sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, kesik kesik idrar yapma, zor idrar yapma, ağrılı idrar yapma, kanlı idrar, kanlı meni gibi. Bu şikâyetlerin olması prostat kanseri olduğunu göstermez ama bir ipucu olabilir. Bu yakınmalardan en az biri olduğunda, üroloji uzmanına başvurulmalıdır” diye konuştu.

Yozgat’ta sağlık hizmetlerinde farkındalık oluşturma, sağlık hizmetlerine ulaşılmayı kolaylaştırma adına etkinlikler yaptıklarını hatırlatan Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin ise, “Sağlık hizmeti; binanın küçük ya da büyük olmasına bakmaksızın süreklilik arz eder. Elimizden geldiğince a ilçesinde olan hizmeti b ilçesinde de vermek için çalışmalarımız devam ediyor. Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün böylesine güzel farkındalık oluşturma etkinliklerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

