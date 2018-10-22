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Sokakta Kanseri anlattılar

YERKÖY İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli personel, sokak ortasına stant kurup, Meme Kanseri konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Sokakta Kanseri anlattılar

YERKÖY İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli personel, sokak ortasına stant kurup, Meme Kanseri konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
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Sokakta Kanseri anlattılar

Broşürler dağıtıldı. Büyük ilgi çeken stantta Meme Kanseri konusunda bilgiler verildi. Meme kanserinin, memedeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıktığına dikkat çekildi. Meme kanserinin neredeyse tamamının kadınlarda görüldüğüne vurgu yapıldı. ‘Ancak erkeklerde de meme kanseri görülebilir. Meme kanseri ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türüdür’ denildi.

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