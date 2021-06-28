Siz yaşatın doğumu biz yaptırırız

Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 2020-2021 Akademik yılı ilk mezunlarını verdiği törende ‘Siz kadınları yaşatın doğumlarını biz yaptırırız’ pankartı ile dikkat çekti.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Mezuniyet Töreni’nde Ebelik Bölümü birincisi Sevgi Bulduk, mezunlar adına yaptığı konuşmada, insanlığın var oluşundan beri kutsal olarak sayılan, ebelik mesleğine adım atmanın mutluluğunu, gururunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, tüm dünyada aile sağlığını korumak, yükseltmek için çalışan ebelerin yüklendiği bu önemli misyon ile ebelik toplum için vazgeçilmez meslekler arasında yer aldığını söyledi. Polat, ‘’Ebelik tarihin en eski mesleklerindendir. Ebeler, ana çocuk sağlığı hizmetleriyle birlikte doğum öncesinde, doğum esnasında, doğum sonrası dönemde anneye, bebeklere bakım hizmeti vermektedir. Ebeler, yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olmak, doğum ağrısı çeken bir annenin acısını dindirmek ve aileye istekle ve özlemle beklenen birinin katılımını sağlayan kişi olarak, toplum içinde saygın bir yere sahiptir’’ dedi. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da, kadınların gebeliğinde bütün süreçlerini özveri ile kutsal bir görev edası ile yerine getiren ve bugünden itibaren ebeler topluluğuna katılacak olan öğrencileri tebrik etti. Karadağ, ‘’İnsanların hayatlarında hiç unutmayacakları anlar vardır. Bunlardan bir tanesi de eğitim-öğretim dönemlerindeki mezuniyet törenleridir. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde donanımlı bir eğitim alarak mezun olmaya hak kazanan öğrencilerimizin sevinçlerine ortak olmak için buradayız. Mezun olan öğrencilerimizi bundan sonra yeni bir hayat bekliyor. Çok kutsal bir göreve başlıyorlar. Azminiz, kararlılığınız ve inancınız hiçbir zaman eksilmesin. Hayatınıza yön verirken hayalleriniz olsun ama hayalperest olmayın. Mesleğinizi sever ve kendinizle barışık olursanız bu görevi en iyi şekilde yapacağınıza inanıyorum. İlk kez Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz sizlersiniz. Buradan mezun oluyorsunuz ama ne Yozgat’tan ne de Yozgat Bozok Üniversitesi’nden kopmayın. Bir aidiyet duygusu içerisinde her zaman Yozgat ve Üniversitemiz sizin gönlünüzde yer edinecektir. Sizlerin başarısı aynı zamanda bizlerin başarısı olacaktır’’ diye konuştu. Konuşmaların ardından ebelik bölümünde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, mezun öğrenciler kep fırlatarak mezuniyetlerini coşkuyla kutladı. Hep bir ağızdan Ebelik andını okuyan öğrenciler mezun olmanın gururu ve sevincini yaşadı. Mezun olan tüm öğrencilere İş İnsanı Bilal Şahin tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.