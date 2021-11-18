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Sinsi hastalık: Şeker

Yozgat Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Eraslan Aydemir Diyabet hakkında bilgi verdi.

18 Kasım 2021 Perşembe 00:24
Sinsi hastalık: Şeker

Doktor Esra Eraslan Aydemir, şeker hastalığının (Diyabetes mellitus) obezite, fiziksel aktivitenin az olması, sağlıksız beslenme gibi önlenebilir risk faktörleri olan bir hastalık olduğunu ve sinsi gidişli bir hastalık olması sebebiyle, hastaların semptomları önemsemediklerinde tanıda gecikme yaşadıklarını söyledi. Aydemir, hastalığa geç tanı konduğunda ya da hastalık yeterli tedavi edilmediğinde inme, şeker hastalığına bağlı görme kaybı, böbrek yetmezliği, kalp hastalıkları gibi pek çok hayati sorun ile karşılaşıldığını ve ülkede 40 yaş üzeri toplumun yüzde 10’undan fazlasında şeker hastalığı bulunduğunu belirtti. Kilosu ne olursa olsun 40 yaşından sonra tüm bireylerin 3 yılda bir kez düzenli şeker taraması yaptırması gerektiğini vurgulayan Aydemir, ailesinde şeker hastalığı olan, kilosu fazla olan bireylerin ise yılda 1 kez kontrol yaptırması gerektiğinin altını çizdi. Aydemir, şeker hastalığı tanısı mevcut olan ve son 2 yıldır yaşanılan Covid-19 salgını sebebiyle sağlık hizmetine başvurmayan ve kontrollerini aksatan hastaların mümkün olan en kısa sürede kontrole gelmesini istedi. 

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