Sınıra sağlık yardımı

Hatay’da Suriye sınırında bekleyen Yozgatlı ekip olası diğer illerden gelen ekipler ile birlikte yaralanmalar için teyakkuzda bekliyor. Yaralıları yakın hastanelere taşımakla görevli Yozgatlı sağlıkçılar, yaklaşık 6 aydır Gaziantep ve Hatay’da dönüşümlü olarak görev yapıyorlar. Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda aydır Gaziantep ve Hatay’da 6 aydır görev yapan Yozgatlı sağlıkçılar Afrin’e düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ile birlikte Suriye sınırına yönlendirildi.