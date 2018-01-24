Sınıra sağlık yardımı

Hatay’da Suriye sınırında bekleyen Yozgatlı ekip olası diğer illerden gelen ekipler ile birlikte yaralanmalar için teyakkuzda bekliyor. Yaralıları yakın hastanelere taşımakla görevli Yozgatlı sağlıkçılar, yaklaşık 6 aydır Gaziantep ve Hatay’da dönüşümlü olarak görev yapıyorlar. Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda aydır Gaziantep ve Hatay’da 6 aydır görev yapan Yozgatlı sağlıkçılar Afrin’e düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ile birlikte Suriye sınırına yönlendirildi.
24 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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