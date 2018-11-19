Sigara-Kanser ilişkisi

Yalçın, “Akciğer Kanserinin en sık sebebi, hastalığın yaklaşık yüzde 90’ından sorumlu olan sigara kullanımıdır. Hastalığın sık görülen belirtileri uzun süre devam eden öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı, yutma güçlüğü, ses kısıklığı, kilo kaybı, göğüs, sırt, omuz ve kol ağrısı, sebebi bilinmeyen ateş olarak sıralanabilir" dedi.

Yalçın, bu belirtilerden herhangi birisinin görülmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi.