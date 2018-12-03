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Sigara içmek yasak

YOZGAT'ta, 60 haneli yaklaşık 180 kişinin yaşadığı Haydarbeyli köyünde sigara içilmiyor.

Sigara içmek yasak

YOZGAT'ta, 60 haneli yaklaşık 180 kişinin yaşadığı Haydarbeyli köyünde sigara içilmiyor.

03 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Sigara içmek yasak

Köyü ziyaret eden Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, sigara kullanmadıkları için her aileye birer teşekkür belgesi verdi. Coşkun, Yeşilayın bağımlılıklarla mücadele eden bir kuruluş olduğunu anımsattı. Muhtar Rifat Eraslan, "Köylümüz birbirine bakarak sigarayı bıraktı. Bayanlar da eşlerini destekledi" diye konuştu.
Yasin Uğurlu isimli vatandaş, 4 yıl içtikten sonra sigarayı bıraktığını dile getirerek, "Sigaranın zararlarını herkes çok iyi biliyor. Şu an köylülerimiz sigara içmiyor. Köyün en genci benim. Herkes spor yapıyor, bayanlar yürüyüş yapıyor. Şu an herkes mutlu. Evlerde, arabalarda sigara kokmuyor. Evler güzel kokuyor, kimsenin de içmesini istemiyoruz. Sigara içen misafirlerimiz de geldiğinde, sigara içmeyenlerden utandıkları için onlar da içmiyor. Köyümüzde bir tane sigara izmariti göremiyorsunuz" dedi.
 

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