ŞiDDETE HAYIR!

TÜRK Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Hayati Tuncal, Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanan insanı dehşete düşüren şiddet, durumun nasıl içinden çıkılmaz bir hal aldığını gösterdiğini belirterek, salgın döneminde bu yaşananların karşısında ‘pes doğrusu’ demenin bile hafif kaldığını söyledi. Tuncal yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Salgın döneminde şifa dağıtmak için tüm gücüyle hizmet üreten ellerin, kendi canlarını korumak için kapıyı tutarak gövdelerini siper etmeleri şiddetin ulaştığı boyut ve sağlık çalışanlarındaki etkisini göstermektedir. Bu vahşete uğrayan sağlık çalışanı arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve insanlıktan nasibini almamış saldırganların en ağır cezayla çarptırılmalarını istiyoruz. İhmali olanlardan da hesap sorulmalıdır’’ dedi. Tuncal, yaşanan şiddet olayının hastanelerde güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarılmasını ve bu işin bizzat kolluk görevlileri tarafından yapılmasını mecbur kıldığını, hastane polisinin yeterli sayıda olmadığını da ileri sürdü. Tuncal, ‘’Kınamakla, unutmakla ve münferit bir olay gibi görmekle bu şiddetin ne sonu gelir ne de çalışan kendini güvende hisseder. Hastaları hayata tutunmaya çalışırken kendi hayatını kaybetme endişesi yaşamalarına sağlık çalışanlarının artık tahammül edecek sabrı kalmamıştır. Virüsle mücadele mümkündür ama bu şekilde sağlıkta şiddete karşı mücadele etmek imkânsızdır. Bu nedenle bir kez daha vurguluyoruz; sağlıkta şiddete ağır yaptırım, kesin çözüm için en kısa sürede somut adım atılmalıdır’’ diye konuştu.