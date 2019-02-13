İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Mustafa Şahin toplantıya başkanlık etti. Toplantıya, Kamu Hastaneleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan, Acil Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Bahar Toros ile il genelindeki acil sağlık hizmeti veren kamu, özel ve üniversite hastanelerinin başhekimleri, Acil Servisten Sorumlu Başhekim Yardımcıları katıldı. Toplatıda il içi ve il dışı sevkler değerlendirildi.
13 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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