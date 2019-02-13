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Sevkler değerlendirildi

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde her ay düzenli olarak yapılan kısa adı ASKOM olan Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu yapıldı.

Sevkler değerlendirildi

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde her ay düzenli olarak yapılan kısa adı ASKOM olan Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu yapıldı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
82 Okunma
Sevkler değerlendirildi

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Mustafa Şahin toplantıya başkanlık etti. Toplantıya, Kamu Hastaneleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan, Acil Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Bahar Toros ile il genelindeki acil sağlık hizmeti veren kamu, özel ve üniversite hastanelerinin başhekimleri, Acil Servisten Sorumlu Başhekim Yardımcıları katıldı. Toplatıda il içi ve il dışı sevkler değerlendirildi. 

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