Seviye 7’nin devamı için çalışılıyor

HIMSS EMRAM zorlaştırılmış kriterlerine göre Seviye 7 tam dijital hastane olarak tescil edilen Avrupa’nın ilk hastanesi olma unvanına sahip Yozgat Şehir Hastanesi yeniden validasyon için çalışmalarına devam ediyor. Hastanelerde dijitalleşme sürecinin en üst noktası olarak kabul edilen HIMSS Seviye 7 sertifikasyonunun devamlılığını sağlamak amacı ile toplantılar HIMSS ekibi ile sürdürülüyor. Hastanenin açıldığı ilk günden bugüne kadar her alanda ilk olmaya ve yüksek kalitede hizmet sunmaya devam edeceği belirtildi. •Sümeyye İlhan•