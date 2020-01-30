Şeker ve Tuz Kullanımına Düzenleme

Bakanlık tarafından hazırlanıp, Valiliklere gönderilen genelgeye göre, dünyada en önemli halk sağlığı sorunu olarak kabul edilen bulaşıcı olmayan hastalıkların, ülkemizde her geçen gün sayısı hızla artan ölümlerin başlıca nedenlerinden olduğuna dikkat çekildi. Erken ölümlere yol açan ve kişilerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bulaşıcı olmayan hastalıklardan önleyici yaklaşımların geliştirilmesinin zorunlu olduğuna vurgu yapıldı. Genelgede, ‘Çay, kahve gibi ikramlarda, kafe, kantin, lokanta, çay ocağı gibi yerlerde çay şekerinin tek şeker olarak, mümkünse hijyen açısından ambalajlı şekilde sunulması, yemekhane, lokanta gibi hizmetlerde masalardan tuzlukların kaldırılması, dileyenlerin tuz almak için ayrı bir yerde, mümkünse 0,5-1 gramlık kağıt poşetler halinde kullanmalarının sağlanması’ gerektiğine vurgu yapıldı.