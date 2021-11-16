Şeker ölçümü yapıldı

Yozgat’ta Diyabet Günü dolayısıyla diyabet hastalığı olmayan kişilere parmak ucundan şeker ölçümü yapılıp, boy, kilo ölçüleri alınarak, bilgilendirme yapıldı. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Yozgat Belediyesi yöneticilerine, personellerine ve vatandaşlara yönelik şeker, boy, kilo ölçümleri yapıldı, diyabet hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Sağlık personeli, vatandaşların parmak ucundan kan alıp, şeker ölçümü yaptı. Şekerleri normal düzeyde olmayan vatandaşlar, iç hastalıkları uzman hekimlerine yönlendirildi. Diyabet hastalarının toplumda gitgide arttığına da dikkat çekildi. Dünya Diyabet Günü ile ilgili toplumsal farkındalığı sağlamak, diyabet konusunda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Yozgat Belediyesi giriş katında diyabet bilgilendirme standı kuruldu. Düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ile diyabetin önlenebilir bir hastalık olduğu vurgulandı. Etkinlik kapsamında diyabet hastalığı olmayan kişilere yönelik olarak parmak ucundan şeker ölçümü yapılarak, şekerleri normal düzeyde olmayan vatandaşlar iç hastalıkları uzman hekimlerine yönlendirildi. Diyabet nedeni, gerekçesi ne olursa olsun aslında şekerin yüksek ölçülmesi olduğu vurgulanarak, ‘’Şekerini yüksek ölçtüğümüz hastalara diyabet hastası diyoruz. Diyabet hastasının tiplendirmesini kendimiz tedavi düzenleyebilmek için yapıyoruz. Tip bir ve tip iki diye insülin olan hastalara insülin tedavisi vermeden acaba oral antibiyotiklerle, hap tedavileriyle tedavisini düzenleyebilir miyiz, sadece diyetle bu işi götürebilir miyiz diye düşünüyoruz. Tiplendirmeyi yaptıktan sonra tedavi rejimlerini, tedavi modellerini belirliyoruz. Diyabet hastalığı aslında hem hastanın, hem doktorun tedaviye ortak karar verdiği, bir yol çizdiği, algoritmayla beraber süreç olarak yürüttüğü bir tablodur. O yüzden diyabet hastalarında tiplendirmeyi yapıp, ona göre hastayla birlikte ortak bir karar veriyoruz. Hastanın yaşı, etkilediği faktörler, beslenmesi gibi birçok şeyi göz önünde bulundurarak tedavi modalitesi oluşturuyoruz’’ denildi.