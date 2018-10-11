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Şehir Hastanesi’nde tümör ameliyatı

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde ilk kez Kulak Burun Boğaz Uzmanları Op. Dr. Yavuz Selim Kaya ve Op. Dr. Sercan Çırıkçı tarafından 'parotis bezi tümörü ameliyatı' yapıldı.

Şehir Hastanesi’nde tümör ameliyatı

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde ilk kez Kulak Burun Boğaz Uzmanları Op. Dr. Yavuz Selim Kaya ve Op. Dr. Sercan Çırıkçı tarafından 'parotis bezi tümörü ameliyatı' yapıldı.

11 Ekim 2018 Perşembe 07:38
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Şehir Hastanesi’nde tümör ameliyatı

KBB Uzmanı Op. Dr. Yavuz Selim Kaya, hastalığın, plemorfik adenom en sık görülen tükürük bezi tümörü olduğunu, tükürük bezi tümörlerinin yüzde 60’ını oluşturduğunu kaydetti. Kaya, ‘’Ortalama görülme yaşı 46 olup, her yaşta ortaya çıkabilir. Genç, kadın hastalarda daha sık görülmektedir. Klinik olarak yavaş büyüyen ağrısız kitle olarak belirti verir. Hastalığın tanısında ultrasonografi ve ince iğne aspirasyon biyopsisi genellikle kesin tanıyı koymaya yeterli olacaktır. Tedavi kesinlikle cerrahidir’’ dedi.

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Şehir Hastanesi’nde Tümör Ameliyatı
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