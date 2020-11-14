Şehir hastanesinde bir ilk daha gerçekleşti

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde Pandemi sürecinde cerrahi ihtiyacı olan hastalar için en uygun ve doğru şartlarda minimal invaziv girişim teknolojisinin desteği ile hizmet devam ediyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emil Hüseyinoğlu, Radyoloji Uzmanları Dr. Ahmet Tanyeri ve Dr. Onur Karacif ile birlikte gerçekleştirilen Floroskopi eşliğinde Perkütan Karaciğer Kist Hidatik tedavisi ile hasta sağlığına kavuşturuldu. Op. Dr. Emil Hüseyinoğlu, Kistik Ekinokokkozis ülkemizde özellikle hayvanlarda çok yaygın olması nedeniyle önemli halk sağlığı sorunlarına neden olan, ciddi ekonomik kayıplara yol açan zoonotik karakterli bir hastalık olduğunu hatırlattı. Hüseyinoğlu, ‘’Halk arasında kist hastalığı olarak bilinen bu hastalığın etkeni Echinococcus Granulosus adı verilen bir parazittir. Bu parazitin kaynağı sıklıkla köpeklerdir. Köpek dışkısı ile dış ortama atılan yumurtalar, çiğ tüketilen ve iyi yıkanmamış meyve ve sebzelerden, kirli içme sularından insanlara, koyun, keçi, sığır, manda gibi otla beslenen hayvanlara da bulaşarak hastalık tablosuna sebep olur. Kistler en sık karaciğer ve akciğerlerde görünürler. Bu vakamızda olduğu gibi genç bireyde karaciğere yerleşen kistler meslek seçimi ve idamesinde engel teşkil edebilecek sonuçlar doğurabilir. Zamanında ve etkin bir müdahale ile hastamızın sosyal hayatı ve meslek icrası konusunda sağlığına kavuşması ile birlikte engel kalmamıştır” dedi. Radyoloji Uzman Dr. Ahmet Tanyeri de, Floroskopi klavuzluğunda Perkütan Karaciğer Kist Hidatik tedavisinde hastayı uyutmaya gerek olmadan USG yardımıyla cilt uyuşturularak kistin içine iğne ile girildiğini söyledi. Tanyeri, Floroskopi yardımıyla kistin özellikleri ayrıntılı şekilde anlaşıldıktan sonra kistin içerisinde canlı parazitleri öldüren ilaçlar verildiğine vurgu yaparak, hastanın ek işlemlere gerek olmadan tamamen iyileşebildiğinin altını çizdi.