Şehir Hastanesi tamamlandı

Türkiye’nin ilk şehir hastanelerinden kamu-özel ortaklığı ile Yozgat’ta temeli atılan ve kısa sürede yapımı tamamlanan Şehir Hastanesi tüm birimleri ile açılışa hazır hale getirildi. Özel hastane standartlarında hizmet verecek hastaneyi Yozgat’a kazandıran Rönesans Holding Proje Müdürü Mustafa Tibukoğlu ve İşletme Müdürü Mehmet Karakuş, basın mensuplarına şehir hastanesini gezdirdi.





142 bin metre kare alan üzerine kurulan Türkiye’nin en modern hastanesinin birimlerini tek tek gezdirip, bilgi veren Tibukoğlu ve Karakuş, hastanenin hizmet kalitesine de değindi.





TİBUKOĞLU: “HASTANE AÇILIŞA HAZIR”

Ziyaret sonunda basın mensuplarına açıklamada bulunan Rönesans Holding Hastane Proje Müdürü Mustafa Tibukoğlu; “Yozgat Şehir Hastanemiz tüm inşa faaliyetleri ile, medikal hizmetlerle birlikte açılışa hazır durumda” dedi.





Hastanenin bir buçuk sene gibi kısa bir süre de tamamlandığını hatırlatan Tibukoğlu, yapım aşaması ve son durum hakkında şu bilgileri verdi:





“Toplam 5 milyon adam saatlik bir iş gücü üreterek binayı açılışa hazır hale getirdik. Bina tasarlanırken Rönesans Holding olarak tüm disiplinlerde ayrı ayrı en uzman, en kaliteli danışmanlarla ve çözüm ortakları ile çalıştık. Bu sebepten dolayı bu bina bu noktaya gelirken inşaat sürecinde sorun yaşamadık. Planladığımız, söz verdiğimiz gibi mevcut kontrat süresinden yaklaşık 5-6 ay önceden hazır hale geldi bina.

Tibukoğlu, binanın tamamen doğal ışık almasına özen gösterilen bir tasarımla düzenlendiğine dikkat çekti.





RÖNESANS HOLDİNG KALİTESİ

Bitki, peyzaj düzenlemesine de özen gösterdiklerini kaydeden Tibukoğlu; “Kısa zamanda Allah’a şükür kazasız, belasız, ciddi bir insan gücü ile bu noktaya gelmiş bulunmaktayız. Toplam 14 bin farklı hizmet personeli ile çalıştık inşaat sürecinde. Değerli yöneticilerimize teşekkür etmek istiyorum. Yozgat çok şanslı. Hem Rönesans’ın burada olması hem de modelin kamu-özel ortaklığı olması. Çünkü biz 25 yıl buradayız. Ve her şeyi tüm malzemeleri birinci sınıf seçerek bu binayı bu noktaya getirdik. Rönesans yöneticileri hiçbir zaman kaliteden, maliyetten ödün vermedi. Bizlere güvendi. Bizler de o güveni boşa çıkarmadık. En iyi en kaliteli bu binayı Yozgat’a kazandırmış bulunmaktayız. Yozgat halkına hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.





19 HİZMET KOLU OLACAK

Rönesans Holding Yozgat Devlet Hastanesi İşletme Müdürü Mehmet Karakuş da kamu-özel işbirliği ile faaliyete hazır olan hastanenin 19 hizmet kolunu kamu ile birlikte sunacaklarını söyledi.





Karakuş, hastane hizmet kolları ve çalışma sistemi hakkında şunları söyledi:





“Bu hizmetler; bina bakım, biyomedikal hizmetler, çamaşırhane, güvenlik, temizlik, yönlendirme, refakat hizmetleri gibi servislerden oluştuğu gibi radyoloji, fizik tedavi, sterilizasyon, medikal hizmetlerin sunumunda bizler kamunun yanında yer alacağız. Hizmet sağlayıcılarımız son derece kaliteli ve kurumsal firmalar. Çoğu ulusal, uluslar arası kalitelerini ispat etmiş firmalar. Onların da desteği ile devletimize, sağlık bakanlığımıza iyi bir partner olma yolundayız” dedi.





HASTA KABULÜNE HAZIRIZ

“Bütün simülasyonlarımızı tamamlamış durumdayız” diyen Karakuş, hasta kabulüne hazır olduklarının mesajını verdi.

Karakuş, şunları söyledi:



