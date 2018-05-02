ŞEHiR HASTANESi BiRiNCi!

Antalya’da Sağlık Akademisyenleri Derneği ve İntegrated Solution For Healthcare Quality işbirliği ile düzenlenen “12’nci Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi”nde Yozgat Şehir Hastanesi, En İyi Uygulama dalında birincilik ödülü aldı. Kongrde, Yozgat Şehir Hastanesi ‘Geliştirilen Gerçek Zamanlı Takip Sisteminin Demirbaş Takibinde Kullanımı’ konulu bir bildiride sundu. Kongrede, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, Başhekim Yardımcısı Dr. İsmail Şimşek, Destek ve Kalite Müdürü Mehmet Gözel, Kalite Yönetim Direktörü Dr. Damla Kayalap, Yozgat Şehir Hastanesi İşletme Müdür Yardımcısı Eda Erdoğan, Turkcell Proje Yöneticisi Gülşen Açık ve TSP Yöneticisi Doğan Tekin’den oluşan Şehir Hastanesi ekibi, yürütülen iyi uygulamalar hakkında sunumlarını gerçekleştirdiler. Hastane Başhekimi Aziz Ahmet Surel, sunulan bildirinin en iyi uygulama dalında birincilik ödülü almasından onur duyduklarını söyledi. Başhekim Surel, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına da teşekkür etti. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, ekibi kongre dönüşü misafir ederek, teşekkürlerini bildirdi, başarılarının devamını diledi.