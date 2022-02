SAYIYA DiKKAT!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda 22-28 Ocak tarihleri arasında Yozgat’ta her 100 binde 394,42 olarak açıkladığı vaka sayısını, 29 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında 598,91 olarak açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Yozgat’ta bir haftalık vaka artış oranı yaklaşık iki katına ulaştığı kaydedildi. 29 Ocak - 4 Şubat, her 100 bin kişideki Covid19 vaka sayısı Yozgat’ta 598,91’e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Her 100 bin kişideki vaka sayısı Yozgat’ta 598,94 olarak kayıtlara geçti. Covid19 vaka sayısı, 22-28 Ocak tarihlerinde Yozgat’ta 394,42 olarak açıklanmıştı. Sağlık Bakanlığının 29 Ocak-4 Şubat verilerine göre, 65 ilde vaka sayısı 100 binde 500'ü geçtiği, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 29 Ocak-4 Şubat'ta ülke genelinde 100 bin kişide 100'ün altında Covid19 vakasının görüldüğü il kalmadığı açıklandı. Buna göre, ülke genelinde her 100 bin kişide 1000'in üstünde koronavirüs vakasının görüldüğü, il sayısı önceki hafta (22-28 Ocak) 4 iken bu hafta 19'a yükseldiği ifade edildi. En fazla vakanın görüldüğü şehir, önceki hafta olduğu gibi bu hafta da Kırklareli olurken, bu ildeki vaka sayısı her 100 bin kişide 1489,20 olarak kayıtlara geçti. Bu ilin ardından 100 bin kişide 1352,29 vakayla Giresun ikinci, 1350,33 vakayla Rize üçüncü sırada yer aldı. Her 100 bin kişide 1000'in üstünde vaka görülen diğer iller sırasıyla "Samsun (1314,67), Yalova (1305,92), Bursa (1303,39), Ankara (1279,73), Kocaeli (1277,95), Uşak (1262,48), Tokat (1245,77), İzmir (1229,37), Trabzon (1205,32), Ordu (1188,86), Tekirdağ (1121,58), Karabük (1088,61), Çanakkale (1059,37), Elazığ (1045,82), Manisa (1039,97), Çankırı (1035,19)." oldu. Ülke genelinde 46 ilde, her 100 bin kişideki vaka sayısı 500 ila 1000 aralığında değişti. Bu iller vaka sayılarına göre yüksekten düşüğe şöyle sıralandı: "Kırıkkale (984,56), Muğla (962,86), Bolu (950,12), Isparta (944,8), Çorum (937,32), Kütahya (928,4), Artvin (923,3), Zonguldak (908,65), Balıkesir (900,52), Tunceli (895,22), İstanbul (894,82), Kastamonu (887,67), Sinop (886,08), Adana (875,23), Sakarya (847,74), Denizli (832,15), Kayseri (820,78), Iğdır (818,62), Burdur (805,71), Konya (795,82), Amasya (780,64), Düzce (752,88), Diyarbakır (735,49), Aydın (728,99), Edirne (724,69), Bartın (724,2), Bilecik (703,19), Erzincan (702,13), Kilis (672,31), Kahramanmaraş (669,08), Karaman (662,56), Sivas (656,88), Ardahan (652,03), Mersin (651,34), Eskişehir (636,23), Afyonkarahisar (635,76), Nevşehir (629,26), Kırşehir (604,42), Osmaniye (602,13), Yozgat (598,91), Niğde (577,79), Erzurum (539,64), Hatay (518,1), Malatya (503,62), Kars (501,19), Bitlis (501,15)." Her 100 bin kişide 100-500 aralığında vaka görülen 16 ilin sıralaması şöyle oldu: "Batman (499,78), Ağrı (460,19), Adıyaman (449,36), Mardin (439,8), Gümüşhane (433,3), Siirt (417,43), Hakkari (416,02), Bayburt (402,88), Aksaray (372,33), Muş (354,4), Gaziantep (318,97), Şanlıurfa (253,73), Şırnak (194,14), Bingöl (144,09), Antalya (136,44), Van (105,02)."