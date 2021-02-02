Sarıkaya’ya sağlık tesisi

SARIKAYA İlçesinde yapımına devam edilen modern sağlık tesisinin Haziran ayında hizmete açılması planlanıyor. Sarıkaya ilçesinin Şekerpınar Mahallesinde bulunan eski 1 nolu Toplum Sağlığı Merkezi hizmet binası ve lojmanları kullanılamaz durumda olması nedeniyle yenilenmesi planlandı. Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, kendisine iletilen konuyu yakından takip ederek, inşaatına başlanılmasını sağladığı Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun yapımının tüm hızıyla devam ettiği bildirildi. 12 Aralık 2019 tarihinde ihalesi yapılan Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun bin 205 metrekare kapalı alana sahip olacağı, 6 aile hekimliğinden oluşan Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun da bina içerisinde bulunacağı kaydedildi. Tesisin 2021 yılı Haziran ayında tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor. Kaymakam Selami Işık, sağlık tesislerinin 2021 Haziran ayında bitirileceğini, vatandaşların sağlık tesisleri ile daha konforlu ortamda daha güzel hizmet alacağını ifade etti.