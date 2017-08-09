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Sarıkaya’da katarakt ameliyatı

Yozgat’ta sağlık alanındaki gelişmeler ilçe devlet hastanelerinde de doktor eksiğinin giderilmesi ile birlikte yaşanmaya devam ediyor. O hastanelerden bir tanesi katarak ameliyatı ile bir ilkin gerçekleştirildiği Sarıkaya oldu. 

Sarıkaya’da katarakt ameliyatı

Yozgat’ta sağlık alanındaki gelişmeler ilçe devlet hastanelerinde de doktor eksiğinin giderilmesi ile birlikte yaşanmaya devam ediyor. O hastanelerden bir tanesi katarak ameliyatı ile bir ilkin gerçekleştirildiği Sarıkaya oldu. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
09 Ağustos 2017 Çarşamba 07:07
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Sarıkaya’da katarakt ameliyatı

Yozgat Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Sarıkaya Devlet Hastanesinde, katarak ameliyatı yapılarak Sarıkaya’da bir ilke daha imza atıldı. Katarakt cerrahisi tekniği, fakoemülsifikasyon (FAKO) ameliyatı, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mustafa Aksoy tarafından ilk defa hastanede yapılmaya başlandı.
Katarakt; göz içinde bulunan ve cisimlerin görüntülerinin göz arkasında (fovea) sarı noktaya odaklamayı sağlayan lensin kesifleşmesinin olduğunu ayrıca kataraktın her yaş grubunda bulunabilmesine rağmen en sık ileri yaş hastalarında gözlendiğini belirten Aksoy, yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Kataraktın en sık sebep olduğu şikâyet puslu görmedir. Kataraktın herhangi medikal tedavisi bulunmamasına rağmen cerrahi olarak başarıyla tedavi edilmektedir. Katarakt ameliyatı bazı istisnalar hariç lokal anestezi ile yapılmaktadır. Katarakt cerrahisinde bozulmuş olan mercek 2-3 mm kesiden göz içerisine girilip ultrasonik titreşimlerle küçük parçalara ayrılarak aynı anda emilmektedir. Daha sonra merceğin çevresindeki zarın içine göz içi lensi yerleştirilir ve istisna durumlar hariç dikiş konulmadan cerrahiye son verilir. Bu teknikle yapılan katarakt ameliyatı ortalama 20-30 dakika sürmekte, kataraktın yeni veya eski (sertleşmiş) olmasına bağlı olarak da bu süre biraz daha kısa veya uzun olabilmektedir “ dedi. 
Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. İsmail Kurca yaptığı açıklamada; “ İlçelerimizde ilkleri yaşıyor olmanın sevinci içerisindeyiz. Amacımız sevkleri en aza indirebilmek, hasta mağduriyetini gidererek, hasta memnuniyetini optimum düzeye çıkarabilmektir. Sarıkaya Devlet Hastanesinde katarakt ameliyatı ile ilke imza atan Göz Doktorumuz Op. Dr. Mustafa Aksoy ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.
 

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