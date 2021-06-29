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Sarıkaya Sağlık Kurumları Merkezi açılışa hazır

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde önceki yıl inşaatına başlanılan çok amaçlı sağlık tesisi binasının yapımı tamamlandı.

29 Haziran 2021 Salı 00:47
Sarıkaya Sağlık Kurumları Merkezi açılışa hazır

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Sarıkaya ilçesinde yapımı tamamlanan sağlık merkezi binasında incelemelerde bulundu. Başer, ‘’Sarıkaya’mıza kazandırmak için yoğun uğraşı ve emek verdiğimiz Sarıkaya Halk Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu inşaatı bitti. Yakında açıyoruz’’ dedi. Sarıkaya ilçesinin Şekerpınar Mahallesinde bulunan eski 1 nolu Toplum Sağlığı Merkezi hizmet binası ve lojmanları kullanılamaz durumda olması nedeniyle yenilenmesi planlandı.  Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, kendisine iletilen konuyu yakından takip ederek, inşaatına başlanılmasını sağladığı Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun yapımının tamamlanarak, hizmete hazır hale geldiğini söyledi. 12 Aralık 2019 tarihinde ihalesi yapılan Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun bin 205 metrekare kapalı alana sahip olduğu, 6 aile hekimliğinden oluşan Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun da bina içerisinde bulunduğu kaydedildi. 

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Sarıkaya Sağlık Kurumları Merkezi Açılışa Hazır
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