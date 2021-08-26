Sanayi esnafı aşılandı

Kaymakam İrem Baha Yağan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ertuğrul Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Tarık Lök, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Raşit Göreli, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Osman Tekin ile birlikte sanayi esnafını ziyaret etti. Yağan, esnaftan ve işyeri sahiplerinden Covid19 salgınına karşı tedbiri elden bırakmamalarını istedi, aşı sırası gelmiş olanların aşılarının bir an önce yaptırmaları konularında uyarlarda bulundu. Yağan, salgınla mücadele kapsamında devletin tüm imkanlarının vatandaşların ayağına kadar getirdiğini, mücadelede en önemli kriter olan aşı sürecinin ülkede hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Yağan, ‘’Salgının yeniden atağa geçmesini önleyip, yaşadığımız bu zor günleri el ele aşabilmek için tüm vatandaşlarımızı sağlık kurumlarımıza ve ilçe merkezimizde açılan aşı merkezlerimize aşı olmaya davet ediyorum’’ dedi.

Daha sonra Küçük Sanayi Sitesi’nde sağlık personeli tarafından esnaf ve çalışanlarına Covid19 aşısı uygulandı.