Sahursuz oruç tutmayın

Yozgat’ta sağlık otoriteleri sahur yapmadan oruç tutan vatandaşların oruçlarını tamamlamada güçlük çektiğini bildirdiler. Sahur yapmadan oruç tutmanın çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getireceğine dikkat çekilirken, oruca niyetlenen vatandaşların sahur öğününü atlamaması gerektiği belirtildi. Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az 2 öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerektiğini söyleyen hekimler, sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkat çektiler. Bu tür bir beslenme tarzının yaklaşık 16 saat olan açlığı, ortalama 20 saate çıkardığı, bunun da açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve buna bağlı olarak günün daha verimsiz geçmesine neden olduğu vurgulandı. Bu durumun aksine eğer sahur öğünü, ağır yemeklerden oluşursa gece metabolizma hızı düştüğü için yemeklerin yağa dönüşme hızı ve kilo alma riskinin arttığına da değinilirken, bu nedenle sahura mutlaka kalkılması gerektiği ifade edildi. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir. Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri tüketmesi; aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden uzak durulmasının uygun olacağı da anlatıldı.