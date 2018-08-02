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Sahtesi bozuyor

YAZ aylarıyla birlikte kullanımı yaygınlaşan güneş gözlükleri konusunda uzman hekimler ve Yozgatlı optikçilerden uyarı geldi.

Sahtesi bozuyor

YAZ aylarıyla birlikte kullanımı yaygınlaşan güneş gözlükleri konusunda uzman hekimler ve Yozgatlı optikçilerden uyarı geldi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Sahtesi bozuyor

Sağlık otoriteleri sahte camlı güneş gözlüklerinin göze zarar verdiğini söylediler. Uzmanlar yaz aylarının başlaması ile kullanımı yaygınlaşan güneş gözlüklerinin mutlaka ultraviyole ışınlarını engelleyici özellikte olması gerektiğini vurguluyor. Bu özelliğe sahip olmayan sahte güneş gözlüklerinin göze yarar sağlamayacağı, aksine zarar vereceğinin altı çiziliyor. Uzmanlar sahte gözlükler ile göz bebeğinin küçülmediğine işaret ediyor. Yozgat’ta faaliyet gösteren gözlükçülerden derlediğimiz bilgilere göre sahte gözlüklerin yarar yerine aksine gözlüklerin oluşturduğu karanlık ortam nedeni ile göz bebeğinin küçülmediğini, böylelikle zararlı ışınların geniş kalan göz bebeğinden bol miktarda geçerek göze zarar verdiği gerçeği ortaya çıktı. Güneş gözlüğü satın alırken uzun dönemde göz sağlığını maksimum düzeyde koruyacak gözlüklerin tercih edilmesinin önemine değinen optikçiler, güneş gözlüğü almaya karar verirken gözlüğü ışığa karşı tutulup aşağı yukarı oynatılması gerektiğini, eğer camda dalgalanmalar meydana geliyorsa gözlük camının düşük kalitede olduğuna dikkat çektiler. Güneş gözlüğü camının gözde tam koruma sağlayabilmesi için üstten yandan ve karşıdan yansıyan ışınlardan da koruyacak şekilde dizayn edilmiş olması  gerektiğini anlatan optikçiler, güneş gözlüklerinin optikçilerde satıldığını, farklı dallarda ticaret yürüten mağazalarda satılan ürünlerin ise gerçek güneş gözlüğü olmadığı uyarısını yaptılar.

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