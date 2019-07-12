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Şahin’den diyaliz desteği

YOZGATLI iş adamı Bilal Şahin’in katkılarıyla Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne diyaliz merkezi kuruldu.

Şahin’den diyaliz desteği

YOZGATLI iş adamı Bilal Şahin’in katkılarıyla Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne diyaliz merkezi kuruldu.

12 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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Şahin’den diyaliz desteği

Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde ciddi eksikliği hissedilen diyaliz ünitesinin kurulması için iş adamı Bilal Şahin’in maddi katkı ve destekte bulunduğu öğrenildi.
Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ, üniversite hastanesinde uzun yıllardır ihtiyaç duyulan diyaliz ünitesinin kurulması için iş adamı Bilal Şahin’den talepte bulunduklarını belirtti. Üniversitenin talebine duyarsız kalmayan Şahin’in anında olumlu yanıt vererek, ünitenin kurulumu için gerekli yardımda bulunduğunu söyleyen Rektör Karadağ,
“İnşallah hastanemizin diyaliz ünitesi de şifa bekleyen hastalarımıza şifa dağıtacaktır. Bu güzel hizmete vesile olan iş adamımız Bilal Şahin’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Haber:Mustafa TEKER

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