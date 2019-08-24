Sağlıktan anlamlı uyarı

Hastanenin sosyal medya hesabından yapılan uyarılarda, bilgisayar başında saatler geçirmenin zararları anlatıldı. 'Bilgisayar başında saatlerce kalmak, göz ve iskelet sağlığı başta olmak üzere vücuttaki pek çok organ ve sistemi olumsuz etkiler. Uzun süre bilgisayar başında çalışmanız gerekiyorsa kısa molalar vermelisiniz' uyarısında bulunuldu. Başka bir anosta ise, 'Ailenize ve arkadaşlarınıza vakit ayırmak, ruh ve beden sağlığınıza iyi gelir' denilerek, insanların kendilerine zaman ayırmaları önerildi.