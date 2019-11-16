Sağlıkta yerinde eğitim

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından, yapılan denetimlerin yanında, personele yerinde eğitim de verildi. Yozgat il genelindeki hastaneler, Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Evde Sağlık Birimleri, Sağlık Bakanlığı Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından Evde Sağlık Hizmet sunumunda kullanılması gereken ‘SKS Evde Sağlık Hizmetleri’ standartlarına uygun hizmet verilmesi amacıyla ‘Yerinde Eğitim ve Öz Değerlendirme’ çalışması gerçekleştirildi. Denetimler sayesinde sağlık kuruluşlarından alınan sağlık hizmetlerinde eksiklerle birlikte doğruların da görülerek, değerlendirildiği kaydedildi.