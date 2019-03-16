Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
orta şiddetli yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103304
ALTIN
228.066
DOLAR
5.4567
STERLİN
7.2421
EURO
6.1802

Sağlıkta standart eğitimi

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, ülke genelinde sağlık personeli tarafından standart ve nitelikli hizmet verilmesinin sağlanması amacı ile personele yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlıkta standart eğitimi

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, ülke genelinde sağlık personeli tarafından standart ve nitelikli hizmet verilmesinin sağlanması amacı ile personele yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

16 Mart 2019 Cumartesi 00:00
15 Okunma
Sağlıkta standart eğitimi

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Üreme Sağlığı Eğitimi hizmeti sunan sağlık personelline eğitim verildi. Personele yıl içerisinde Üreme Sağlığına Giriş, Güvenli Annelik, Aile Planlaması, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri eğitimi el Evlilik Öncesi Danışmanlık ve Acil Obstetrik Bakım Destek Personel Uyum Eğitimi verildiği kaydedildi. İl Sağlık Müdürlüğü Üreme Sağlığı Eğitim Merkezi’nde devam eden eğitimlerin 29 Mart2019 tarihinde tamamlanacağı bildirildi. Eğitim sorumlusu Dr. Elif Boyraz, eğitimciler Hemşire Ebru Yılmaz, Ebe Nagihan Açıkgöz, 6 doktor, 6 ebe, bir ATT olmak üzere 13 sağlık personeline eğitim verdikleri kaydedildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BOZOK EDUROAM’LI OLDU
BOZOK EDUROAM’LI OLDU
Etkili iletişim eğitimine devam
Etkili iletişim eğitimine devam
Tıp Bayramı kutlandı
Tıp Bayramı kutlandı
Kitleyi ‘kilo’ sandılar
Kitleyi ‘kilo’ sandılar
EVDE BAKIM HiZMETiNE DEVAM
EVDE BAKIM HiZMETiNE DEVAM
Sağlık Sen’den ziyaret
Sağlık Sen’den ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim