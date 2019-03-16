Sağlıkta standart eğitimi

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Üreme Sağlığı Eğitimi hizmeti sunan sağlık personelline eğitim verildi. Personele yıl içerisinde Üreme Sağlığına Giriş, Güvenli Annelik, Aile Planlaması, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri eğitimi el Evlilik Öncesi Danışmanlık ve Acil Obstetrik Bakım Destek Personel Uyum Eğitimi verildiği kaydedildi. İl Sağlık Müdürlüğü Üreme Sağlığı Eğitim Merkezi’nde devam eden eğitimlerin 29 Mart2019 tarihinde tamamlanacağı bildirildi. Eğitim sorumlusu Dr. Elif Boyraz, eğitimciler Hemşire Ebru Yılmaz, Ebe Nagihan Açıkgöz, 6 doktor, 6 ebe, bir ATT olmak üzere 13 sağlık personeline eğitim verdikleri kaydedildi.