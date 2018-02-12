Sağlıkta sınav heyecanı

Aday memur eğitimi hazırlayıcı sınavı Sağlık Müdürlüğü Salonu’nda gerçekleştirildi.
Namzet olarak görev yapan aday memurlara, hazırlayıcı eğitimlerini bakanlığın USES aracılığı ile verildiği kaydedildi.
Adaylara eğitimleri sonunda yapılması gereken ‘Hazırlayıcı Eğitim Sınavları da gerçekleştirildi.
12 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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Aday memur eğitimi hazırlayıcı sınavı Sağlık Müdürlüğü Salonu’nda gerçekleştirildi.
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