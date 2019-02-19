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Sağlıkta Sevk Haritası

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü 2019 yılı Acil Obstetrik Bakım eylem planı yapıldı, sevk haritası düzenlendi.

Sağlıkta Sevk Haritası

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü 2019 yılı Acil Obstetrik Bakım eylem planı yapıldı, sevk haritası düzenlendi.

19 Şubat 2019 Salı 07:00
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Sağlıkta Sevk Haritası

Anne sağlığını iyileştirmek, geliştirmek, anne mortalite ve morbidite oranlarını azaltmak, sağlık hizmetlerinin niteliğini, ulaşılabilirliğini arttırmak amacıyla toplantı yapıldı. Toplantıya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı-Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı-Sağlık Hizmetleri Başkanı, Şehir Hastanesi-Yerköy Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcıları, Sorgun-Boğazlıyan Hastane Başhekimleri, Sorgun-Yerköy-Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürleri, Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanları , Kandın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarının katıldı.

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