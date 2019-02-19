Sağlıkta Sevk Haritası

Anne sağlığını iyileştirmek, geliştirmek, anne mortalite ve morbidite oranlarını azaltmak, sağlık hizmetlerinin niteliğini, ulaşılabilirliğini arttırmak amacıyla toplantı yapıldı. Toplantıya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı-Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı-Sağlık Hizmetleri Başkanı, Şehir Hastanesi-Yerköy Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcıları, Sorgun-Boğazlıyan Hastane Başhekimleri, Sorgun-Yerköy-Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürleri, Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanları , Kandın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarının katıldı.