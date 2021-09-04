Sağlık’ta kadro tahsisi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat il merkezi ile birlikte ilçelerdeki sağlık kuruluşlarının hekim taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla bakanlık tarafından yeni kadroların tahsisinin yapıldığını bildirdi.

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ‘’Sağlık Bakanlığımızdan tarafından İl ve İlçelerimizde görevlendirilmek üzere 100. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası kapsamında Yozgat’ımız için 11 Uzman, 129 Tabip toplam 140 doktorun kadro tahsisi yapılmıştır’’ dedi. Atamalarının en kısa sürede gerçekleştirileceğini kaydeden Başer, ilan edilen kadrolara atanacak doktorlara ve Yozgat’a kararın hayırlı olmasını diledi. Milletvekili Başer’in verdiği bilgilere göre, Akdağmadeni Devlet Hastanesi, Akdağmadeni İlçe Sağlık Müdürlüğüne, Aydıncık İlçe Devlet Hastanesine, Boğazlıyan Devlet Hastanesine, Çandır Devlet Hastanesine, Çayıralan Devlet Hastanesine, Çayıralan Toplum Sağlığı Merkezine, Çekerek Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesine, Yozgat İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezine, Kadışehri Devlet Hastanesine, Yozgat Merkez Toplum Sağlığı Merkezine, Saraykent Şehit Beytullah Yeşilay Devlet Hastanesine, Sarıkaya Devlet Hastanesine, Sorgun Devlet Hastanesine, Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğüne, Şefaatli Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesine, Yozgat Şehir Hastanesine, Yenifakılı Devlet Hastanesine, Yerköy Devlet Hastanesine hekim kadrosu açıldı. Bunun dışında, Kadışehri Devlet Hastanesi ile Saraykent Şehit Beytullah Yeşilay Devlet Hastanesine Aile Hekimi, Sorgun Devlet Hastanesine Stezıyoloji ve Reanimasyon, Yozgat Şehir Hastanesine Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Genel Cerrah, Göğüs Hastalıkları, Hematoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğüne Halk Sağlığı, Sorgun Devlet Hastanesi'ne İç Hastalıkları Uzmanı kadroları verildi.

