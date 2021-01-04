Sağlıkta iyileştirme

YOZGAT merkez ve ilçelerinde ihtiyaç duyulan doktor açığı kapatılmak üzere atama yapılırken, Yerköy ilçesinde yapımı planlanan yeni hastane binası inşaatı için yer teslimi yapıldı. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Merkez ve ilçelerdeki sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda 8 uzman 20 tabip doktorun atamalarının yapıldığını bildirdi. Başer, ‘’Doktor açığımızı önemli ölçüde giderecek atamalar Yozgat’ımıza hayırlı olsun. Rabbim, herkese sağlık, sıhhat, huzur ve mutluluk versin’’ dedi. Aydıncık Devlet Hastanesi'ne 2, Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne 3, Yozgat ve Çekerek Top Sağlığı Merkezi, Saraykent Devlet Hastanesi'ne 2, Sarıkaya Devlet Hastanesi bir, Sorgun Devlet Hastanesi'ne 7, Yerköy Devlet Hastanesi'ne 3 doktor ataması yapıldı. Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne İç Hastalıkları Uzmanı, Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Tabibi, Tıbbi Biyokimya Uzmanı, Yozgat Şehir Hastanesi'ne İç Hastalıkları, Romatoloji uzmanı, Beyin ve Sinir Cerrahı, Tıbbi Onkoloji uzmanı, Sorgun Devlet Hastanesine Acil Tıp uzmanı ataması yapıldı.

YER TESLİMİ YAPILDI

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ihale sürecinin ve ödeneğinin takipçisi olduğu 100 yatak kapasiteli Yerköy Devlet Hastanesi'nin yer tesliminin de yapılarak, inşaat sürecinin başladığını bildirdi. Öte yandan, Yozgat Şehir Hastanesi Pandemi Kurulu Kararınca Elektif Cerrahilerin Yapılmasına 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlanıldığını duyurdu.