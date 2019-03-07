Sağlıkta hizmet grubu

Toplantıya, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Şahin başkanlık etti. Toplantıya, Sağlık Hizmet Grubu destek çözüm ortakları olan İl jandarmada Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Kızılay Şubesi, Kamu Hastaneleri ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlıklarından temsilciler katıldı. Sağlık Hizmet Grubu Operasyon planı içeriği ve destek çözüm ortakları sorumlulukları hakkında bilgi ve değerlendirmeler yapılarak, görüş alışverişinde bulunuldu.