Sağlıkta eksiklikler belirlendi

Yozgat İl Genel Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından ilçede yapılan incelemelerin ardından hazırlanan rapor, meclis üyelerine sunuldu. Yenifakılı ilçe merkezinde Toplum Sağlık Merkezi, Aile Hekimliği ve Devlet Hastanesi’nin aynı binada hizmet verdiği belirtilen raporda, hastanenin entegre seviyesinde olduğu, Toplum Sağlığı Başkanlığına hastane Başhekimin başkanlık ettiği kaydedildi. Hastanenin iki aile hekimi, bir ebe ile hizmet verdiği bildirildi. İlçeye bağlı Bektaşlı köyündeki Sağlık Evi binasının bakımlı, sağlam olduğu, iki lojman binasının bulunduğu kaydedildi. Lojman binasında Okul Müdürünün kiracı olarak ikamet ettiği, diğer lojmanda hastanede çalışan ebe personelinin kullandığı vurgulanarak, Sağlık Evinde bulunan ebenin bir ay önce tayin olduğu, personel beklendiği bildirildi. Fehimli Sağlık Evinde bulunan ebenin 2018 yılında tayin olduktan sonra yerine atama yapılmadığına vurgu yapıldı. Köyün nüfusunun genç ve doğurgan nüfusa sahip olması nedeniyle ebe ihtiyacının biran önce giderilmesi istendi. Yiğitler köyündeki Sağlık Evi lojman binasının kullanılabilir durumda olmadığı, köyde genel de yaşlı nüfusun bulunduğu, köyde ebe personelin olmadığı ifade edildi. Raporda, ‘’Yenifakılı ilçesine bağlı köylerimizde bulunan Sağlık Evi ve Sağlık Ocakları binalarının kullanılamayacak durumda olanların bakım-onarımının yaptırılması gerekmektedir. Personeli bulunmayan Sağlık Evi ve Ocaklarına personel atamalarının yapılması uygun görülmüştür’’ denildi.