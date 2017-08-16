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Sağlıkta dijital dönem

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile Medipol Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği, günümüz elektronik ve bilgisayar sistemlerini kullanarak sağlık hizmet standartlarının yükseltilmesini hedefleyen dijital hastane bölgesel değerlendirme toplantısı Tokat’ta yapıldı.

Sağlıkta dijital dönem

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile Medipol Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği, günümüz elektronik ve bilgisayar sistemlerini kullanarak sağlık hizmet standartlarının yükseltilmesini hedefleyen dijital hastane bölgesel değerlendirme toplantısı Tokat’ta yapıldı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
16 Ağustos 2017 Çarşamba 07:00
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Sağlıkta dijital dönem

Toplantıya Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcısı  Doç. Dr. İsmayil Yılmaz, GOÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ertan Bülbüloğlu, Ordu KHB Genel Sekreteri Op.Dr. Mithat Kıvrak, Giresun KHB Genel Sekreteri Op.Dr. Hasan Hüseyin Arslantürk, Amasya KHB Genel Sekreteri Yrd.Doç.Dr. Faruk Tonga, Çorum KHB Genel Sekreteri Uzm.Dr. Ömer Sobacı, Yozgat KHB Genel Sekreteri Op.Dr. İsmail Kurca, Sivas KHB Genel Sekreteri Op.Dr. Davut Vecdi Ersöz ve Medipol Üniversitesi TTO Direktörü Yrd.Doç.Dr. İlker Köse katıldı.
Toplantıda konuşma yapan Kurum Başkan Yardımcısı Doç.Dr. İsmayil Yılmaz, “Hastanelerimizin dijitalleşerek kağıtsız hastaneye dönüştürülmesi ve hizmet standartlarının geliştirilmesinde Sayın Bakanımız bu yıl çıtayı yükselterek önümüze yeni hedefler koydu. Biz de bu hedefler doğrultusunda dünya standartlarında dijital hastane skorlaması yapan HIMSS kuruluşunun seviyelerinden olan 6. ve 7. seviye için tüm ülke geleninde çalışmalar yürütüyoruz. İnanıyorum ki sizlerin sayesinde hep birlikte bunu başaracağız” dedi.
Dijital Hastanede Zaman, Maliyet Tasarrufu Olacak, İşlemler Hızlanacak, Hasta Bekleme Süresi Azalacak
Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op.Dr. İsmail Kurca ise yaptığı açıklamada; dijital hastaneye geçildiğinde zaman kaybının azalacağından, işlemlerin daha hızlı ve hastalarının bekleme süresinin azalacağını belirtirken şunları söyledi; “Çeşitli yönetim ve hizmet alanlarını içinde toplayan sağlık kuruluşlarında süreçlere ve hastalara dair çok çeşitli veri toplanmaktadır. Her türlü karar alma aşamasında bu verilerin kullanılabilir olması kritik bir öneme sahiptir. Özellikle, hasta ile ilgili verilerin ve istemlerin hasta başında sisteme girilmesi; hasta ile ilgili her türlü tıbbi bilgiye (laboratuvar sonuçları, radyolojik görüntüler, günlük tıbbi ölçümler vs.) hastane içinden veya dışından anlık erişilmesiyle iş süreçleri hızlanacak, tıbbi hatalar en aza inecektir.
Dijital hastanelerde hekimlerimiz ve hemşirelerimiz hastalarına ait bilgilere zaman ve mekân kısıtlaması olmadan erişebileceğinden; vatandaşlarımızın hastanede bekleme ve yatış süreleri en aza inecek, hastaya ayrılan vakit artacaktır.
Dijital hastanelerde kâğıt ve röntgen filmi kullanımı azalacağından film ve kırtasiye maliyetleri asgari seviyeye düşecektir. Ayrıca radyolojik görüntüler CD ve dijital ortamlar üzerinden verileceği için çevre de korunmuş olacaktır.
Dijital hastanelerde, hastanın herhangi bir ilaca alerjisi varsa bu ilacın uygulanması isteminde sistem uyarı vererek hastaya yanlış ilaç verilmesini engellemektedir.
Dijital hastanelerde yöneticilerimiz performans izlemi ve değerlendirmesini daha kolay ve hızlı yapabileceklerdir. Böylece, finansal kaynakların etkin ve verimli kullanımı sağlanacak ve kayıt dışı giderler önlenecektir”. 
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından düzenlenen toplantı sonrası Yozgat’ta da değerlendirme toplantılarını yaparak alt zemin çalışmalarına başlandığını, yeni sisteme en kısa zamanda geçileceğini söyleyen Kurca, Yozgat halkına daha hızlı hizmet vermenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

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