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Sağlıkta değişim sürüyor

AK Parti Yozgat Milletvekili Başer, Yozgat’a 41 hekim kadro tahsisinin müjdesini verdi.

26 Ekim 2020 Pazartesi 00:05
Sağlıkta değişim sürüyor

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Sağlık Bakanlığı’nca Yozgat’a ve ilçelerine 15 uzman olmak üzere 41 doktorun kadro tahsisinin yapıldığı müjdesini verdi. Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti iktidarları döneminde Yozgat’ın ve ilçelerinin sağlık alanında büyük değişim ve dönüşüm yaşadığını söyledi. Başer, “AK Parti ilimizde ve ülkemizde sağlık alanında adeta çığır açtı. Ülkemizin ilk açılan Şehir Hastanesi olma özelliğini taşıyan Yozgat Şehir Hastanemiz fiziki ve genel durumu bakımından Avrupa standartlarının da üzerinde sağlık hizmeti sunuyor. Sadece ilimizde değil Sorgun İlçemiz başta olmak üzere pek çok ilçemiz modern hastanelere kavuşarak vatandaşlarımıza en kaliteli sağlık hizmeti veriyor’’ dedi. Milletvekili Başer, hastanelerin vatandaşa daha kaliteli sağlık hizmeti sunması için Yozgat ve ilçelerimizdeki hastanelerin kadro sayılarının artırılmasına yönelik çaba ve gayret sarf ettiklerini bildirdi. Başer, ‘’Bu kapsamda Sağlık Bakanlığımızdan taleplerimiz doğrultusunda 95. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası kapsamında Yozgat için 15 Uzman olmak üzere toplam 41Tabip kadrosu açılmıştır. Atamalarını en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Bu vesile ile ilan edilen kadrolara atanacak doktorlarımıza ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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Sağlıkta Değişim Sürüyor
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