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Sağlıkta çözüm talebi

TÜRK Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Hayati Tuncal, Yozgat Şehir Hastanesi açıldığında tüm Yozgat halkının büyük beklenti içerisine girdiğini, Çorum, Sivas, Tokat, Nevşehir ve Kırşehir illerinden hastaların Yozgat’a geleceği yönünde umut pompalandığını hatırlattı.

Sağlıkta çözüm talebi

TÜRK Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Hayati Tuncal, Yozgat Şehir Hastanesi açıldığında tüm Yozgat halkının büyük beklenti içerisine girdiğini, Çorum, Sivas, Tokat, Nevşehir ve Kırşehir illerinden hastaların Yozgat’a geleceği yönünde umut pompalandığını hatırlattı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Sağlıkta çözüm talebi

Tuncal, aradan geçen iki yılda söylenen sözlerin hiçbirinin gerçekleşmediği gibi, hizmet veren uzman doktor sayısının neredeyse önceki yılların yarısına düştüğünü ileri sürdü. Tuncal, ‘’Şehir Hastanesi açıldıktan sonra Yozgat ilinden diğer illere yapılan sevkler artarak ikiye katlandı. Maalesef bu olumsuz gidişin acısını en çok Yozgatlılar çekerken, diğer yandan hasta naklini gerçekleştiren 112 Acil çalışanlarımız plansız düzenlemeler nedeniyle her gün büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Bir gün içinde 8 -10 vakaya çıkan 112 Acil personellerimiz dinlenme fırsatı bulamadan, gece hasta sevklerine giderek 24 saat yorgun ve uykusuz yollarda büyük fedakârlıklarla hastaları yaşatma mücadelesi veriyorlar’’ dedi.
Tuncal, gece Kayseri ilene yapılan sevkten dönen 112 Acil çalışanlarının kaza geçirdiğini hatırlatarak, bu kazayla ilgili tek tesellinin herhangi bir can kaybının olmaması olduğunu anlattı. Tuncal, ‘’Birisi Yozgat Şehir Hastanesi ve bir diğeri Bozok Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi olmak üzere iki hastanemizin de ciddi personel ve sorunları var. Yozgat Şehir Hastanesi Türkiye'nin ilk Şehir Hastanesi olması hasebiyle yaşanan tüm sıkıntılar üzerine gidilmeden maalesef bir şekilde üzeri kapatılıyor. Bozok Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise personel yetersizliği nedeniyle, bir üniversite hastanesinden beklenilenleri karşılamaktan uzak duruyor. Tüm bu sebeplerden ötürü en başta Yozgat ilimiz ve Yozgatlı başta olmak üzere, hastanelerimizi eksiklikler ile ayakta tutmaya çalışan Sağlık Personellerimiz ve hasta nakillerinden başını alamayan 112 Acil ekiplerimiz büyük sıkıntılar yaşamaktadır’’ diye konuştu. 
Tuncal, personel açığının giderilmesini, 112’de çalışan personelin dinlendirilmeden yeni bir göreve gönderilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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