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Sağlıksız evler!

09 Şubat 2017 Perşembe 06:18
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Yozgat İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantılarının dünkü oturumunda Kadışehri ilçesine bağlı köylerdeki sağlık evi ve sağlık ocaklarının durumu görüşüldü.

Sağlıksız evler!
Yozgat İl Genel Meclisi’nin Ocak ayı toplantısında verilen önergenin ardından, Çevre ve Sağlık Komisyonu Kadışehri’ne bağlı köylerde incelemelerde bulunarak ilçedeki sağlık ocakları ve sağlık evleriyle ilgili rapor hazırladı.
Komisyon Başkanı Bayram Eroğlu, 16-20 Ocak tarihleri arasında Kadışehri’ne bağlı köylerde yaptıkları incelemelerde sağlık evi ve sağlık ocaklarının durumlarının yetersiz olduğunu gözlemlediklerini söyledi.
Bayram Eroğlu, Kadışehri’ne bağlı Üçağaç ve Yavuhasan sağlık evlerinde tadilat eksiği bulunmadığını, Ovacık ve Yakacık sağlık evlerinin Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne devredildiğini belirtti.
Komisyon başkanı Eroğlu, Halıköy sağlık evinin giriş kapısının ahşap olması nedeniyle kilitleme problemi olduğunu, iç ve dış cepheler ile iç mekanın boyanması gerektiğini de ifade ederek “Kabalı sağlık evine soba kurulması için mevcut bacasının olmadığı, iç cephesinin badana ve boyaya ihtiyaç duyulduğu, sağlık evinin belli bir bölgenin zemin kaplamasının olduğu, diğer olmayan tarafa zemin kaplama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu yapılan incelemeler sonucu tespit edilmiş ve yetkililere de belirtilmiştir. Kadışehri’ne bağlı köylerdeki sağlık evi ve sağlık ocaklarının ihtiyaçlarının Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde bir an evvel karşılanması gerekmektedir” diye konuştu.

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