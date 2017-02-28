Sağlıklı yaşam için ‘Söz’

Yeşilay Haftası, bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşama dikkat çekmek üzere 1-7 Mart tarihleri arasında “Sağlıklı yaşam için sen de bir söz ver” konsepti ile çeşitli etkinlikler ve toplantılarla kutlanacak.

Yeşilay Yozgat Şubesi’ nin Valilik ve Belediye Başkanlıklarını ziyaretle start alacak olan haftada saha aktivitelerinden sağlıklı yaşam yürüyüşüne kadar herkesin katılabileceği çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.

Yeşilay’ın, bugüne kadar toplumla ve gençlikle kucaklaşmayı, onları her türlü zararlı alışkanlıktan ve bağımlılıktan korumayı ve kurtarmayı hedefleyen birçok faaliyete imza atıldı

Yeşilay Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun; “Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutladığımız Yeşilay Haftasını da vesile kılarak halkımızın bağımlılık konusunda farkındalık düzeyini arttırmak için Yozgat’ ta çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da “Sağlıklı yaşam için yen de bir söz ver” konseptiyle kutlayacağımız haftada, bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele için tüm otoriteleri ve toplumu harekete geçirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Bu yıl Yeşilay’ın 97. kuruluş yıldönümünün de kutlanacağını hatırlatan Coşkun, şunları kaydetti:

“Gönüllülük ve dayanışmaya dikkat çekmek amacıyla bu yıl Yeşilay Haftası’na, “Yeşilay Dayanışma Haftası” diyerek çalışma yapacağız. İlimizdeki Yeşilay gönüllülerimizle Yeşilay Haftası münasebetiyle zararlı alışkanlıklara ve bunların yayılmasına engel olmak için hep birlikte el ele vererek, etkinlik ve seminerlerimizle bağımlılıklarla mücadele çağrısında bulunuyoruz, bulunacağız”.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğümüz ‘’Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi’’ Uygulayıcı öğretmenlerimiz tarafından okullarımızda devam etmektedir. Yetişkin vatandaşlarımızdan bu eğitimi almak isteyenler Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüze veya Yeşilay Şubemize başvurabilirler.

Yeşilay Haftası münasebetiyle zararlı alışkanlıklara ve bunların yayılmasına engel olmak için başta Yeşilay Şubemiz olmak üzere hep birlikte el ele vererek, bağımlılıklarla mücadele etmemiz gerekmektedir. Tüm bürokratlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, basınımıza büyük görevler düşmektedir

Hep birlikte el ele vererek gençlerimizi bu zararlı alışkanlıklardan korumak ve tertemiz bir gençlik için çalışmak hepimizin görevidir. Biz Yeşilay Yozgat Şubesi olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu bildirir tüm Yozgatlı hemşerilerimize saygılar sunarım.”