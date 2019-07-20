Sağlıklı nesiller yetişiyor

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nün talimatlarına istinaden Yozgat Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Şahin, Şube Müdürü Serpil Şahin, Uzman Yusuf Yiğitsoy’un koordinasyonunda Yozgat Merkez, İlçe, belde ve köylerde etkinlikler yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığına Bağlı Yaz Kur’an Kurslarındaki 7-12 yaş grubu çocuklara yönelik sağlıklı nesiller etkinliğine de start verildi. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve Halk Sağlığı Başkanlığına bağlı personelden oluşan 6 ekip, Yozgat il merkezindeki toplamda 86 Kur’an kurslarındaki çocuklara ‘Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Su Tüketimi, Ağız ve Diş Sağlığı, Sağlıklı Yaşam ve Hijyen Kuralları’ konulu eğitimler vermeye başladı. Görsellerle ve broşürlerle desteklenen eğitimlerin 4 hafta süreceği, etkinlik kapsamında il genelinde 23 bin öğrenciye ulaşılması hedeflendi.