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Sağlıklı Nesil ödülü

YOZGAT Yeşilay Cemiyeti’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı işbirliği ile hazırlanan bağımlılık temalı ‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’ il seçmeleri tamamlandı.

Sağlıklı Nesil ödülü

YOZGAT Yeşilay Cemiyeti’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı işbirliği ile hazırlanan bağımlılık temalı ‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’ il seçmeleri tamamlandı.

06 Nisan 2018 Cuma 07:00
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Sağlıklı Nesil ödülü

Eserleri dereceye giren öğrenciler ödüllerini törenle aldı. Ödül töreni, Yozgat Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirildi. Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, yarışmaya 262 adet başvurunun olduğunu dile getirerek, katılımın çok olmasından dolayı memnuniyetini belirtti. Coşkun, öğrencilerin yarışmaya katılımının önümüzdeki yıl daha fazla olacağı temennisinde bulundu, katılımcılara teşekkür etti. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da, ‘’Bizlere lütuf olarak verilen bu bedenin korunması sağlığımız, ailemiz, çevremiz ve insanlığın devamı açısından çok önemli bir husus olup sorumluluğumuz alanı içerisindedir. Biz, kendimizle beraber hizmet etmekten gurur duyduğumuz geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın da sağlını korumakla görevliyiz. Bu vesileyle Milli Eğitim Bakanlığımız Merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı olarak öğrenci sağlığına ziyadesiyle önem veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. İki ay önce İl geneli okullarımızda yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde öğrencilerimizin yüzde 50 oranında kahvaltı yapmadan okula geldiğini tespit ettik. Akabinde öğrenci ve velilerimizi bu konuda bilinçlendirme çalışmaları başlattık. Yapılan araştırmalar, kahvaltı yaparak okula giden öğrencinin akademik başarısının ve öğrenme motivasyonunun yüksek olduğu yönünde sonuçlar veriyor’’ dedi.

Edebi eserler kategorisinde, Yozgat Merkez Yavuz Selim İlkokulundan Kübra Yalçın, Ortaokullarda Yozgat Merkez Divanlı Ortaokulundan Meryem Beyza Başkurt, Liselerde ise

Sibel Güngör birinci oldu. Görsel Eserler kategorisinde, İlkokullarda İsmail Arısoy, Ortaokullarda Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezinden Nevriye Karapınar, Liselerde Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezinden Ayşe Yalman birincilik elde etti. Birinci olan öğrencilere 500 lira tutarında hediye çeki verildi.

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