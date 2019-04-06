Sağlıklı Gelecek Yarışması

Yozgat il genelinde 14 ilçeden seçilen görsel ve edebi alanda ayrı ayrı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eserleri il değerlendirme komisyonu marifetiyle değerlendirildi, Yozgat Yeşilay Şubesi tarafından birinci olan eserlere 500 lira para ödülü, madalyaları ile başarı belgeleri düzenlenen törenle verildi. Yozgat Yeşilay Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, öğrencilere katılımları için teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürü Öner Tikilo ise, ‘’2017-2018 eğitim ve öğretim yılında Türkiye genelinde 26. İl olarak yerimizi korumuştuk. Bu sene okullarımızın ve öğretmenlerimizin desteği ile göstermiş oldukları gayretleri sayesinde Türkiye genelinde 16. İl olarak güzel bir başarıya -ulaşmış bulunmaktayız. 2017-2018 eğitim öğretim yılında il birincisi seçilen eserlerimizden Ortaokul düzeyinde görsel alanda Türkiye birincisi eser göndererek büyük bir başarıya imza atan ilimiz, bu sene de göndermiş olduğumuz eserlerden Türkiye derecesi beklemekteyiz’’ dedi.