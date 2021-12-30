Sağlıklı beslenme önerileri

Yılbaşında beslenme düzeni için başta kahvaltı olmak üzere tüm öğünlerin geçiştirilmeden tüketilmesinin ve yılbaşı sofrasında da dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Kahvaltı ihmal edildiğinde gün içerisinde halsizlik, güçsüzlük, baş ağrısı, dikkat eksikliği gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Ayrıca kahvaltı öğününde enerji içeriği yüksek ancak besin değeri düşük, yetersiz ve dengesiz besinler tüketilmesi daha sonraki öğünlerde enerji ve yağ alımının artmasına ve dolayısıyla vücut ağırlığı denetiminin bozulmasına neden olabiliyor” dedi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, yılbaşı günü ve gecesi için beslenme önerilerinde bulundu:Güne sabah kahvaltısından itibaren dikkat ederek başlayın. Örneğin, süt+ yulaf ezmesi veya 2 ince dilim tam buğday ekmeği+1 dilim beyaz peynir ile hazırlanmış yağsız tost+ mevsim yeşilliklerinin bulunduğu bir sabah öğünü için iyi bir tercih olabilir.

Öğle yemeği zeytinyağlı sebze yemeği + yoğurt veya çorba + mevsim salata ile hafif geçirip akşam yemeğinizden 2-3 saat öncesinde küçük bir ara öğün yaparak kan şekerinizi dengeleyip akşam yemeğinizde kontrollü porsiyonlar tercih etmenizi sağlar.Akşam yemeğinin dengeli bir öğün olması için sofrada 4 temel besin grubu (et-süt-tahıl- sebze\meyve) bulunmasına dikkat edin. Yılbaşı gecesinde yemek süresi normalden daha uzun süreceğinden yemekleri yavaş ve iyi çiğneyerek tüketin. En geç 20:30’da sofraya oturmaya özen gösterin. Yılbaşı sofrasında mevsim sebzelerinden hazırlanmış bol yeşillikli bir salata bulunmalı. Hatta haşlanmış kurubaklagil veya peynir eklenmiş salata iyi bir seçenek olacaktır. Etleri kızartmak yerine yağ ilave edilmeden ızgara- fırın- haşlama veya yağsız tavada pişirme gibi sağlıklı yöntemler tercih edilmeli. Ayrıca kırmızı et yerine doymuş yağ oranı az olan hindi- kaz- ördek- tavuk- balık tercih edilebilir. Sofrada pilav veya makarnaya mümkün olduğunca yer verilmemeli; eğer tercih edilecekse de bu seçim bulgur pilavı yönünde olmalı. Et yemeklerinin yanında zeytinyağlı sebze yemekleri veya buharda pişirilmiş sebzeler tercih edilebilir. Kızartılarak hazırlanmış mezeler yerine yoğurt veya peynir ile hazırlanmış az yağlı meze seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. Yüksek yağ içerikli paketli gıdalar (cips, çikolata vb.) yerine ölçülü olmak koşuluyla kuruyemişler ve kuru meyveler tüketilebilir. Masada farkına varmadan tüketilen atıştırmalıklar öğünün enerji içeriğini çok yükseltir. Tatlı ana yemekten 1 saat sonra tüketilmelidir. Hamurlu tatlılar yerine sütlü ve meyveli tatlı tercihlerinde bulunulabilir.