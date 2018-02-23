Sağlıklı beslenme anlatıldı

Bu bağlamda Dr. Gülay Çiçek ve Nejla Pınarcı, Şefaatli Atatürk İlkokulu’nda öğrencilere sağlıklı beslenme hakkında eğitim verdi.

Doktorlar, çocuklara sağlıklı beslenmenin önemi, besin gurupları, zararlı ve yararlı besinlerin ayrımını gösteren kısa film kullanılarak, çocuklara eğitici oyunlar oynattı.

Çocukların 4 temel besin grubu olan süt ve süt ürünleri, et, yumurta ve kuru baklagiller, sebze ve meyveler, tahıllar günlük almaları gereken miktar konusunda bilgi aktarıldı.

Hiçbir şeyden mahrum kalmadan yeterli ve dengeli bir şekilde beslenilmesi gerektiğine dikkat çekildi, sağlıklı beslenmenin hayat kalitesini ne kadar arttırabileceği ifade edildi.