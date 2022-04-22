Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Sağlıklı beslen sporla güçlen

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, ‘Sağlıklı Beslen, Sporla Güçlen’ projesi uygulanmaya başlanacak.

22 Nisan 2022 Cuma 00:24
Sağlıklı beslen sporla güçlen

 Fatih İlkokulu öğretmenlerinden anasınıfı öğretmeni Gülcan Gül Yılmaz içerisinde 10 Türk ve 2 yabancı ortağın olduğu 'Sağlıklı Beslen Sporla Güçlen' etwinning projesine katıldı. Proje ile amaçlanan; öğrencilere yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığının kazandırılması, obezite ile mücadelede düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması, hareketli yaşam ile ilgili duyarlılığının arttırılması, okul içi fiziksel etkinliklerle sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam farkındalığının oluşturulması, akran eğitiminden yararlanılarak öğrencilerin birbirlerini eğitmelerine ortam oluşturulması, öğrencilerin düzenli fiziksel aktivite yapmalarının motivasyonu ve dikkati arttırıcı olumlu etkilerinin farkındalığının hissettirilmesidir.

Anahtar Kelimeler:
Sağlıklı Beslen Sporla GüçlenYozgatIlerigazetesiHaber22NişanCumaBoğazlıyanFatih İlkokuluEtwinning ProjesineProjeObezite
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KALBÎ HASTALIKLARDAN ARINMAK
KALBÎ HASTALIKLARDAN ARINMAK
Kalp önemli
Kalp önemli
Personeli unutmadı
Personeli unutmadı
Çalışmalar start aldı
Çalışmalar start aldı
Bir ilk daha
Bir ilk daha
Çalışanlara eğitim
Çalışanlara eğitim
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim