Fatih İlkokulu öğretmenlerinden anasınıfı öğretmeni Gülcan Gül Yılmaz içerisinde 10 Türk ve 2 yabancı ortağın olduğu 'Sağlıklı Beslen Sporla Güçlen' etwinning projesine katıldı. Proje ile amaçlanan; öğrencilere yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığının kazandırılması, obezite ile mücadelede düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması, hareketli yaşam ile ilgili duyarlılığının arttırılması, okul içi fiziksel etkinliklerle sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam farkındalığının oluşturulması, akran eğitiminden yararlanılarak öğrencilerin birbirlerini eğitmelerine ortam oluşturulması, öğrencilerin düzenli fiziksel aktivite yapmalarının motivasyonu ve dikkati arttırıcı olumlu etkilerinin farkındalığının hissettirilmesidir.