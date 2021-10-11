Sağlıkçıya vefa

Yozgat Şehir Hastanesi’nde görev yaparken Covid19’a yakalanan, tedavisi devam ederken vefat eden Fudkan Açıkgöz adına ‘Resim ve Sanat Galerisi’ oluşturuldu. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, hastane personeli Furkan Açıkgöz’ün yakalandığı Covid19 hastalığından dolayı kısa süre önce vefat ettiğini hatırlattı. Başhekim Kozan, ‘’Değerli çalışma arkadaşımız Furkan Açıkgöz, pandemi sırasında kaybettiğimiz ilk sağlık şehidimizdir. Kaybettiğimiz çalışma arkadaşımızın hatıralarını ve adını hastanemizde yaşatmak istedik. Kendisini rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun’’ dedi. Covid19 salgını sebebiyle vefat eden sağlık personeli Furkan Açıkgöz’ü anmak için düzenlenen programda fotoğraflarından oluşan slayt gösterisi yapıldı. Açıkgöz’ün çalışmış olduğu alanda da Resim ve Sanat Galerisi oluşturularak, açılışı yapıldı.