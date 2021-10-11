Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1398
ALTIN
505.53
DOLAR
8.9721
STERLİN
12.2434
EURO
10.4010

Sağlıkçıya vefa

Yozgat Şehir Hastanesi, Covid19 olan ve gördüğü tedavi esnasında vefat eden sağlık personelinin adını yaşatmak amacıyla galeri açtı.

11 Ekim 2021 Pazartesi 00:03
Sağlıkçıya vefa

Yozgat Şehir Hastanesi’nde görev yaparken Covid19’a yakalanan, tedavisi devam ederken vefat eden Fudkan Açıkgöz adına ‘Resim ve Sanat Galerisi’ oluşturuldu. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, hastane personeli Furkan Açıkgöz’ün yakalandığı Covid19 hastalığından dolayı kısa süre önce vefat ettiğini hatırlattı. Başhekim Kozan, ‘’Değerli çalışma arkadaşımız Furkan Açıkgöz, pandemi sırasında kaybettiğimiz ilk sağlık şehidimizdir. Kaybettiğimiz çalışma arkadaşımızın hatıralarını ve adını hastanemizde yaşatmak istedik. Kendisini rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun’’ dedi.  Covid19 salgını sebebiyle vefat eden sağlık personeli Furkan Açıkgöz’ü anmak için düzenlenen programda fotoğraflarından oluşan slayt gösterisi yapıldı. Açıkgöz’ün çalışmış olduğu alanda da Resim ve Sanat Galerisi oluşturularak, açılışı yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Sağlıkçıya VefaYozgatIlerigazetesiPazartesiHaberYozgatşehirhastanesiCovid19TedaviSağlıkpersoneliVefatedenGaleriVefa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuğunuzu emzirin!
Çocuğunuzu emzirin!
Kırıkkale'den ziyaret
Kırıkkale'den ziyaret
Meme kanseri anlatıldı
Meme kanseri anlatıldı
Sünnete kısıtlama
Sünnete kısıtlama
EMZiRME HAFTASI
EMZiRME HAFTASI
Bağışıklığımızı güçlendirmek için neler yapmalıyız?
Bağışıklığımızı güçlendirmek için neler yapmalıyız?
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim