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Sağlıkçıların talepleri karşılansın

TÜRK Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Hayati Tuncal, Sağlık çalışanlarının korona virüs salgınına karşı kahramanca bir mücadele vermekte olduklarını hatırlatarak, ihtiyaçlarının ve taleplerinin de biran önce karşılanmasını istedi.

06 Nisan 2020 Pazartesi 03:39
Sağlıkçıların talepleri karşılansın

. Tuncal yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Sağlık ordumuz cephede göğüs göğse çarpışıyor desek yanlış bir tabir olmaz. Nitekim 601 sağlık çalışanımızın korona virüs testlerinin pozitif olduğunu Sağlık bakanı açıklamıştır. Sağlık çalışanları cesur, yürekli ve fedakâr kahramanlardır. Sağlık Çalışanları Salgınla Mücadelenin Sarsılmaz İradesidirler. 601 meslektaşımızın korona virüsü yeneceğine inanıyor, kendilerine acil şifalar diliyorum. Böylesine fedakârca bir mücadele söz konusu iken cephenin şartlarını en iyi seviyede tutmak cephe gerisindeki herkesin görevidir’’ dedi.

Bu süreçte öncelik sağlık çalışanlarının sağlığının korunması gerektiğine vurgu yapan Tuncal, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında koruyucu ekipman ve malzeme konusunda en ufak bir eksiklik veya aksilik yaşanmaması gerektiğini kaydetti. Tuncal, ‘’Sağlık Bakanımızda ‘koruyucu malzeme noktasında, eksiklik oluşturmamak konusunda bir gayret içindeyiz. Ben malzemeye ulaşamıyorum diyen lütfen bize ulaşsın. Bu anlamda hiçbir eksik oluşturmayacağız’ demiştir. Önlemler her zaman en üst seviyede olmalı, çalışanların ihtiyaçları en kısa sürede karşılanmalıdır.  Çalışan sağlığında bir diğer mesele kronik hastalığa olan ve bakmakla yükümlü özürlü aile fertleri olan çalışanların durumudur.  Bu meslektaşlarımızın içinde acil bir düzenleme yapılarak idari izinli sayılmaları hususu yeniden değerlendirilmeli, özürlü aile fertlerinin günlük bakımları için izin kullanımlarında gerekli kolaylık sağlanarak mesai saatleri dışında nöbet ve gece vardiyası çalışması yaptırılmamalıdır’’ ifadelerini kullandı.  Tuncal, ‘’Buradan bir kez daha hatırlatmakta fayda var; Sağlık çalışanlarına alkışlar, tebrikler ve dualar için necip Türk milletine teşekkür ediyoruz. Fakat yöneticilerden de gereğini yapmalarını bekliyoruz. Süreç temenni ve teşekkürlerle geçiştirilecek bir süreç değildir. Sağlık çalışanlarının önce sağlığı korunmalı, sonra mağduriyetleri giderilmeli ve talepleri karşılanmalıdır’’ diyerek, açıklamasını noktaladı.

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Sağlıkçıların Talepleri Karşılansın
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