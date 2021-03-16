Sağlıkçılara teşekkür

Vali Polat, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, salgınıyla mücadelede en ön cephede görev alan sağlık çalışanlarına moral amaçlı düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Yozgat Şehir Hastanesi’ne gitti. Vali Polat, hastane çalışanları ile bir araya gelen Vali Polat, sağlık çalışanlarına Başarı Belgesi verdi. Polat, ‘’Tüm emekleriniz ve fedakârca çalışmalarınız için hepinize teşekkür ederim. Bir yıldır salgınla mücadele ediyoruz. Sağlık altyapımız, insan kaynağımız iyi. Ancak bunlar salgınla mücadele yeterli değil. Hemşehrilerimizin de alınan tedbirlere hassasiyetle uyması gerekir. Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını gönülden kutluyorum” dedi. Hastane Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan ise, sağlık çalışanlarının salgın döneminde canla başla çalıştığını aktardı. •Seyfettin Sağlam•