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Sağlıkçılara teşekkür

Tıp Bayramı için sağlık kuruluşlarını ziyaret eden Vali Polat, ikinci doz aşısını da oldu.

15 Mart 2021 Pazartesi 00:00
Sağlıkçılara teşekkür

YOZGAT Valisi Ziya Polat, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Yozgat Şehir Hastanesi ve Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek, sağlıkçıları tebrik etti. Vali Polat ile birlikte hastanede İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertür’e Covid19 aşısının ikinci dozu uygulandı. Vali Polat, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını gönülden kutladığını belirtti. Özellikle salgın döneminde fedakarca çalışan sağlık görevlilerinin, bazen çocuğundan, evinden ayrı kaldığına vurgu yaparak, ‘’7/24 görev yaparak milletimize hizmet ettiler. Tekrar kendilerine milletim adına Yozgat adına şükranlarımı sunuyorum’’ dedi. Polat, salgınla sadece sağlık çalışanlarımızın fedakar çalışmasının yetmediğini, halkında destek olması gerektiğini anlatarak, "Bizim de toplum olarak tedbirlere riayet etmemiz gerekiyor. Yozgat sarı riskli iller arasında ancak iki haftalık süreyi doldurduk. Bu hafta hangi kategoride olduğumuz bakanlığımız açıklayacak. Hep söylüyoruz hangi renkte olursak olalım önemli olan tedbirlere uymak. Biz tedbire uyduğumuz sürece sarı, uyarsak mavi renge, uymazsak turuncu ve kırmızıya doğru ilerleriz. Tüm hemşehrilerimden alınan tüm tedbirle uymalarını riyaca ediyorum. Umarım Yozgat mavi renge ulaşır ama tedbirlere uymazsak kırmızıya doğru yol alırız. Güç tedbirde" diye konuştu.  Vali Polat, Yozgat'ta yaklaşık 60 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığını sözlerine ekledi. Polat daha sonra Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ni ziyaret ederek çağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. •Haber Merkezi• 

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Sağlıkçılara Teşekkür
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