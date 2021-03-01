Sağlıkçılara teşekkür

Öğrenciler, Kadışehri Devlet Hastanesi’nde hazırladığı ‘Salgında Empati Panosu’ ile sağlık çalışanlarına moral verdi, yüzlerinde tebessüm oluşmasına katkıda bulundu. Etkinliğe, Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Şube Müdürü Lokman Tekin ile birlikte katıldı. Aksoy, Kadışehri e-Twinning proje ekibiyle birlikte öğrencilerin sağlık çalışanları için hazırladığı etkinliğe katılıp, pandemiden ötürü yoğun bir çalışma temposunda olan sağlık çalışanlarına destek vermek istediklerini söyledi. Aksoy, ‘’Covid-19 salgını başta olmak üzere büyük bir özveri ile çalışan sağlık personellerimizi unutmadık. e-Twinning ekibimizle hastanemize giderek sağlık çalışanlarımıza alkışlarımızla teşekkür ettik. Moral verdik motive ettik’’ dedi.