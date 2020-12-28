Sağlıkçılara moral takviyesi

Ziyarette çalışanlarına üstün gayretlerinden dolayı çiçek takdim eden Başhekim Kozan, çalışanların her birine ayrı ayrı teşekkür edip, başarı dileklerini sunuyor. Ziyaret esnasında ayrıca çalışanlarla sohbet eden Hastane idarecileri, çalışanların istek ve taleplerini dinliyor. Hastanede yoğun bakım, ameliyathane ve acil servis birimlerini ziyaret eden Kozan, ‘’Çalışanlarımızın her biri bizlere emanet edilen hastalarımıza gözü gibi bakmaktadırlar. Üstün hizmetlerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum’’ dedi. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Kozan, daha önceki moral ziyaretlerinde kendilerine iletilen ‘Dinlenme Odası’ talebinin de yerine getirildiğini bildirdi. Başhekim Kozan, ‘’Hastanemizde hekimlerimizin nöbetlerinde, gün içerisindeki mesai aralarında dinlenmeleri, birlikte hastalarımız hakkında bilgi alışverişinde bulunabilecekleri hekim dinlenme odası oluşturulmuştur’’ diye konuştu. Kozan, idari ekibiyle birlikte, oluşturulan doktor dinlenme odasını da ziyaret etti.